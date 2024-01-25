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Haberler Fotohaber Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:24

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile değerli kağıtların 2024 fiyatları da belirlenmiş oldu. 2016'da geçilen yeni sistemle birlikte vatandaşlar yeni ehliyetlerini almaya başlamıştı. Eski tip ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme bedeli ve gerekli evraklar konularının araştırmasını sürdürüyor. İşte 1 Ocak 2024 itibarıyla belirlenen ehliyet yenileme ücreti ve ehliyet değiştirme ücreti.

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet, pasaport ve kimlik gibi değerli kağıtların 2024 yılındaki güncel ücretleri Hazine Bakanlığı'nın tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla belli oldu. Yeni tip ehliyet almak isteyen sürücüler bu gelişmeyle birlikte ehliyet yenileme ücreti ve ehliyet değiştirme ücreti gibi konuların detaylarını öğrenmek için arama motorlarında araştırmaya başladı. Ehliyet yenilenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen süre 2022'de bitmesine karşın 2 yıl daha uzatılmıştı. Böylece eski ehliyetini değiştirmek isteyen kişiler için 31 Aralık 2024'e kadar süre tanınmış oldu. Bu süre sonlanmadan gerekli değişimi yapmak isteyenler, ehliyet yenileme bedeli ve gerekli evraklar nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor.

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz sene 624 TL olan ehliyetin fiyatı 2024 yılında 990 lira olarak güncellendi. Eski sürücü belgesini yenileme randevusunu almak isteyen kişiler ALO 199 hattından veyahut Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden adım adım ilerleyebilirler. 2024 ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler gerekli evrakları yanında bulundurarak işlemlerini halledebilirler.

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Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Eski Ehliyet Değiştirme Randevusu Nereden Alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden randevu almak için öncelikle https://randevu.nvi.gov.tr sitesine gidin ardından bloklarda yer alan seçeneklerden "Sürücü Belgesi" yazan yere tıklayın. Karşınıza çıkan bilgi notunda kabul ediyorum kısmını işaretledikten sonra kişisel bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Size uygun il ve ilçeyi belirledikten sonra ileri butonuna basın ve işlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. Kişi seçimi sonrası size uygun tarih ve saati belirledikten sonra onay butonuna basın. Cep telefonunuza gelen kodu da doğruladıktan sonra ehliyet değişimi için randevunuz başarıyla oluşturulmuş olacaktır.

Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Değiştirme Ücreti Nereye Yatırılır?

Ehliyet yenileme ve eski sürücü belgesini değiştirme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen bankalara yatırılabilir.

Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir. Akbank, Aktif Bank, ING Bank, Şekerbank, Türkiye Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, PTT Bank gibi bankalardan ilgili işlemler için ödemeler yapılabilir. 1 Ocak 2024 itibariyle yeni tip ehliyetlerini isteyenlerin ödeyecekleri ücret; 145 + 990 TL yani 1135 liradır. Eski tip sürücü belgesinin değiştirme ücreti ise 15 TL'dir.

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