Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ehliyet, pasaport ve kimlik gibi değerli kağıtların 2024 yılındaki güncel ücretleri Hazine Bakanlığı'nın tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla belli oldu. Yeni tip ehliyet almak isteyen sürücüler bu gelişmeyle birlikte ehliyet yenileme ücreti ve ehliyet değiştirme ücreti gibi konuların detaylarını öğrenmek için arama motorlarında araştırmaya başladı. Ehliyet yenilenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından verilen süre 2022'de bitmesine karşın 2 yıl daha uzatılmıştı. Böylece eski ehliyetini değiştirmek isteyen kişiler için 31 Aralık 2024'e kadar süre tanınmış oldu. Bu süre sonlanmadan gerekli değişimi yapmak isteyenler, ehliyet yenileme bedeli ve gerekli evraklar nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor.