Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:24
Ehliyet Yenileme Ücreti 2024 - Eski Ehliyet Değiştirme Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile değerli kağıtların 2024 fiyatları da belirlenmiş oldu. 2016'da geçilen yeni sistemle birlikte vatandaşlar yeni ehliyetlerini almaya başlamıştı. Eski tip ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme bedeli ve gerekli evraklar konularının araştırmasını sürdürüyor. İşte 1 Ocak 2024 itibarıyla belirlenen ehliyet yenileme ücreti ve ehliyet değiştirme ücreti.