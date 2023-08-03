Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:57

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılı için tek sefere mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahsiline ilişkin detayları belirledi. Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödenen motorlu taşıtlar vergisi bu yıla özel ek mtv olarak ödenecek. Depremin açtığı yaraları kapatmak için yapılan bu uygulamanın detayları sorgulanıyor. Peki, kimler ek MTV ödeyecek, kimler muaf, hangi araç ne kadar ödeyecek? Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman, hangi aylarda ödenecek, son gün ne zaman? İşte, yanıtı…