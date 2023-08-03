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Haberler Fotohaber EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:57

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılı için tek sefere mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tahsiline ilişkin detayları belirledi. Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödenen motorlu taşıtlar vergisi bu yıla özel ek mtv olarak ödenecek. Depremin açtığı yaraları kapatmak için yapılan bu uygulamanın detayları sorgulanıyor. Peki, kimler ek MTV ödeyecek, kimler muaf, hangi araç ne kadar ödeyecek? Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman, hangi aylarda ödenecek, son gün ne zaman? İşte, yanıtı…

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

Ek motorlu taşıtlar vergisi MTV ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin yaralarını sarmak amacıyla 2023 yılına mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi MTV ödenecek. Ödemeler İnteraktif Vergi Daire ivd.gib.gov.tr üzerinden yapılıyor. Ek motorlu taşıtlar vergisi iki taksit halinde ödenecek. Peki, kimler ek MTV ödeyecek, kimler muaf, ödenmezse ne olur? Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman, hangi aylarda ödenecek, son gün ne zaman? İşte, yanıtı…

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.

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EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak

EK MTV SON ÖDEME TARİHİ | Ek MTV kim ödeyecek, kimler muaf sayılacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

EK MTV'DEN KİMLER MUAF OLACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

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