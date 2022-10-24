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Haberler Fotohaber Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri
Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:31

Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri

Eklem ağrıları için okunacak dua arayışı hem ağrılarımızın dinmesi hem de ruhumuza iyi geldiği için hepimizin merak ettiği konulardan biridir. Ağrılarımız için doktora gitmenin önemli olduğu gibi dualar ve Esmaül Hüsnalar ile de manevi olarak şifa arayışına girdiyseniz bu yazımız tam size göre. Eklem ağrısını geçiren dualar internette sıklıkla aranan konulardan biridir. Hem doğru bilgiye ulaşmanız hem de şifa bulmanız için bu yazımızda eklem ağrıları için Esmaül Hüsna'yı ve eklem ağrısını geçiren duaları sizler için hazırladık. Eklem ağrısı duası ile vücudunuzdaki ağrılara şifa bulabilirsiniz.

Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri

Eklem ağrıları için okunacak dualar aynı zamanda karşımıza eklem ağrıları için Esmaül Hüsna olarak da çıkmaktadır. Eklem ağrılarının şifa bulması için hem dualardan hem de Esmaül Hüsna'lardan yararlanabilirsiniz. Duaların hem bedenime hem de ruhumuza iyi gelen manevi huzur veren bir yönü olduğunu da hepimiz biliyoruz. Eklem ağrısını geçiren dualar, okunuşları ve kaç kere okunacakları ile ilgili daha detaylı bilgiler için yazımızın devamına birlikte bakalım.

Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri

Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua

Eklem ağrısına iyi gelen dualar özellikle dinlemeye geçtiğiniz saatlerde, tekrarlanarak yapılması gereken dualardandır. Duaların şifacı gücüne inanıyorsanız hem ağrıların geçmesi hem de daha iyi hissetmek için sizin için hazırladığımız duaları kullanabilirsiniz. İnternette doğru bilgiye ulaşmanın oldukça zor olduğu bu günlerde hem doğru bilgileri hem de duaların anlamları ile nasıl okunacaklarını da sizin için liste halinde hazırladık.

Şifa bulmak için edeceğiniz dualarda öncelikle dikkat etmeniz gereken en önemli şey şirk koşmadan dua etmek olmalıdır. Dualarınızı sadece Allah-u Teala'dan yardım isteyerek etmeliyiz. İşte eklem ağrısı için dualar;

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Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri

Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu min vecai haza.

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, vücudumda duyduğum ağrının şerrinden ve sakındığım, korktuğum şu acıdan ve ağrıdan Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım (Feyzu'l-Kadir, Hadis no: 448)." Bu duayı 3 kere besmele çektikten sonra 7 defa elinizi ağrıyan yere koyarak okuyunuz.

Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru.

Anlamı: "Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum." Bu dua da yine sağ elinizi ağrıyan yere koyarak 3 kere Bismillah ile başladıktan sonra 3 kere okuyacağınız bir duadır.

Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri

Eklem Ağrıları İçin Esmaül Hüsna

Ağrılarımız için Esmaül Hüsnalardan da yararlanabileceğimizi çoğu kişi bilmese de Esmaül Hüsnalar da hem ağrımızı hafifletirler hem de manevi olarak biz güç verirler. Belirli tekrarlarda aynı dualar gibi okunacak Esmaül Hüsnalar bulunmaktadır.

Eklem Ağrıları İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Kemik ve Eklem Ağrısı Duası ve Zikirleri

Aşağıda liste halinde vereceğimiz Esmaül Hüsna'ları 313 kere aynı anda olacak şekilde, sağ elinizi ağrıyan yerinize koyacak şekilde okumalısınız. işte eklem ağrıları için Esmaül Hüsna'lar;

Ya Nafi

Ya Kavi

Ya Rauf

Ya Rafi

Ya Cabbar

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