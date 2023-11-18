EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplayan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz sonuçları paylaşıldı. Şirket ''EKOS'' Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Talep oluşturan binlerce yatırımcı, "Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, ne kadar dağıttı, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı için arama motorlarına yöneldi. Peki, Ekos Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, İşte, Ekos Teknoloji halka arz sonuçları ve EKOS borsa işlem tarihi hakkında bilgiler…