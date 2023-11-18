EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EKOS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Türkiye merkezli lider bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı.

Talep toplama sürecinin hemen ardından seans kapanışıyla birlikte Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı.