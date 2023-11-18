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Haberler Fotohaber EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:50

EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplayan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz sonuçları paylaşıldı. Şirket ''EKOS'' Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Talep oluşturan binlerce yatırımcı, "Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, ne kadar dağıttı, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı için arama motorlarına yöneldi. Peki, Ekos Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, İşte, Ekos Teknoloji halka arz sonuçları ve EKOS borsa işlem tarihi hakkında bilgiler…

EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. SPK'dan onay alan şirket, 15-16 Kasım tarihleri arasında talep topladı. 1 TL nominal değerli payları 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Peki, Ekos Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek, halka arz kaç lot verdi? İşte, son dakika KAP açıklaması ile Ekos Teknoloji borsa işlem tarihi

EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EKOS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Türkiye merkezli lider bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı.

Talep toplama sürecinin hemen ardından seans kapanışıyla birlikte Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı.

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EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 766 MİLYONDAN FAZLA!

EKOS Teknoloji halka arzında gerçekleştirilen dağıtım, yatırımcıların hesaplarına geçti.

İki iş günü boyunca talep toplayan teknoloji firması, toplamda 60.000.000 TL nominal değerli paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz etti.

EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Pay başına 12,77 TL fiyat biçilen EKOS halka arzının toplam büyüklüğü ise 766.200.000 TL olarak kaydediliyor. Yüzde 21,43 halka açıklık oranına sahip olan teknoloji şirketinin konsorsiyum liderliğini Deniz Yatırım yürüttü.

EKOS halka arzında maksimum 19 lot (242 TL) dağıtım gerçekleştirildi.

EKOS TEKNOLOJİ BORSA İŞLEM TARİHİ: Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

EKOS TEKNOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖREMEYE BAŞLAYACAK?

Ekos Teknoloji, "EKOS" Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Ancak şirketin borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.

Ekos Teknoloji'nin önümüzdeki haftada 22-23 Kasım tarihlerinden itibaren borsada işlem görmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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