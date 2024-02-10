Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
10:06
EKPSS başvuru tarihi, şartları, ücreti 2024 | ÖSYM kılavuzu ile EKPSS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
EKPSS başvuru tarihi, şartları ve ücreti gündemdeki yerini aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM kanalı ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kamuda engelli kadrolarına atanmak üzere sınava giren adayların başvuruları başlıyor. Peki; 2024 EKPSS başvuru ne zaman, nereden yapılır, kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...