EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?

EKPSS tarihleri için ÖSYM tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Adaylar EKPSS sınav puanlarıyla beraber açılan kadrolara iki yıl boyunca tercih başvurusunda bulunabiliyorlar. Belirlenen tarihlere sınav için başvuru yapmayan adaylar geç başvuru tarihlerinde de başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte 2024 EKPSS tarihleri