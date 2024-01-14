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Haberler Fotohaber EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:06

EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?

ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS bu sene gerçekleştirilecek. Kamu kadrolarına engelli personel ataması yapmak üzere ihtiyaç duyulan sınav, bu seneki engelli kadrosuna alım ilanlarıyla tekrar gündeme geldi. Çıkan yeni kadrolara başvurmak isteyenler sınav puanı edinmek ya da hali hazırda bulunan puanlarını yükseltmek için EKPSS sorgulaması yapma başladı. Peki, EKPSS ne zaman uygulanacak, başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM takvimiyle EKPSS tarihleri

EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?

EKPSS tarihleri için ÖSYM tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Adaylar EKPSS sınav puanlarıyla beraber açılan kadrolara iki yıl boyunca tercih başvurusunda bulunabiliyorlar. Belirlenen tarihlere sınav için başvuru yapmayan adaylar geç başvuru tarihlerinde de başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte 2024 EKPSS tarihleri

EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?

2024 EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 yılı başvuru işlemleri 12 Şubat tarihinde başlayacak. Başvuru ekranı 18 gün boyunca açık kalırken son başvuru işlemi de 29 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

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EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?

EKPSS 2024 SINAV TARİHLERİ

2024 yılında EKPSS sınanı 28 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları EKPSS sınavlarına başvuru yapabilecek.

EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?

EKPSS SINAV ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz sene 170 TL olan ücretin bu seneki fiyatı başvurular açıklandığında belli olacak.

EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?
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