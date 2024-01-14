Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:06
EKPSS başvuru tarihleri açıklandı! EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlıyor, ne kadar sürüyor, başvuru ve geç başvuru tarihleri?
ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS bu sene gerçekleştirilecek. Kamu kadrolarına engelli personel ataması yapmak üzere ihtiyaç duyulan sınav, bu seneki engelli kadrosuna alım ilanlarıyla tekrar gündeme geldi. Çıkan yeni kadrolara başvurmak isteyenler sınav puanı edinmek ya da hali hazırda bulunan puanlarını yükseltmek için EKPSS sorgulaması yapma başladı. Peki, EKPSS ne zaman uygulanacak, başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM takvimiyle EKPSS tarihleri