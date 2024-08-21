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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:52

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih takvimi adaylar tarafından yeniden gündeme geldi. Kuru usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına yerleştirilecek olan adaylar tarafından EKPSS tercih tarihleri ve kılavuz araştırılıyor. ÖSYM AİS ekranından kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Öğrenim durumuna göre EKPSS1, EKPSS2 ve EKPSS3 puanıyla yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman? İşte detaylar

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu araştırılmaya başlandı. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM ekranı üzerinden yayımlanacak. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte engelli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar puanlarına göre kurası gerçekleştirilerek yerleştirilecek. Peki, EKPSS başvuruları başladı mı?

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili ÖSYM sayfasında henüz bir duyuru yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile tarihler belli olacak. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

YERLEŞTİRME SÜRECİ
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.
Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

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