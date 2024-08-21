Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:52
EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih takvimi adaylar tarafından yeniden gündeme geldi. Kuru usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına yerleştirilecek olan adaylar tarafından EKPSS tercih tarihleri ve kılavuz araştırılıyor. ÖSYM AİS ekranından kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Öğrenim durumuna göre EKPSS1, EKPSS2 ve EKPSS3 puanıyla yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman? İşte detaylar