EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili ÖSYM sayfasında henüz bir duyuru yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile tarihler belli olacak. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.