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ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:04
ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gözü, ÖSYM duyurusuna çevrildi. Sınav puanları ve kuraya katılım durumuna göre tercih yapacak adaylar, arama motorlarında "2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte süreç hakkında tüm merak edilenler...