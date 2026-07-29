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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:04

ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gözü, ÖSYM duyurusuna çevrildi. Sınav puanları ve kuraya katılım durumuna göre tercih yapacak adaylar, arama motorlarında "2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte süreç hakkında tüm merak edilenler...

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ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Engelli vatandaşların devlet kadrolarında istihdam etmesini sağlayan 2026 EKPSS maratonunda tercih heyecanı sürüyor. 14 Mayıs'ta sonuçlarını öğrenen adayların gözü şimdi, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda.

ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM 2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adayların kadro seçimi yaparken rehber edineceği EKPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. EKPSS tercih kılavuzu başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

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ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının kamuda istihdam edilmesini sağlayan yerleştirme işlemleri için resmi takvim henüz netleşmedi. ÖSYM'nin kılavuz hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından tercih ekranının açılması bekleniyor.

ÖSYM 2026 EKPSS Tercih Takvimi | EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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