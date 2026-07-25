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Haberler Fotohaber EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:09

EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!

2026 EKPSS süreci, kamu kadrolarında görev almak isteyen engelli adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın başvuru, sınav ve tercih takvimi yakından takip edilirken, adaylar sürece ilişkin duyuruları ve açıklanacak tarihleri bekliyor.

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EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!

EKPSS tercih sürecinin başlaması için adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kadro ve kontenjan bilgileri, başvuru koşulları ile tercih işlemlerine ilişkin tüm detaylar netlik kazanacak. Adaylar, kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.

EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile duyurulacak. Tercih döneminde adaylar, puanları ve mezuniyet durumlarına uygun kadrolar arasından seçim yapacak.

Tercih kılavuzunda kamu kurumlarının engelli personel alımı için açacağı kadrolar, özel şartlar ve başvuru kuralları yer alacak.

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EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!

ÖSYM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

Adayların kadro seçimi yaparken rehber edineceği EKPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihlerinin başladığı gün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!

EKPSS KURA BAŞVURUSU YAPANLAR TERCİH EDEBİLİR Mİ?

Sınava katılan lise, ön lisans ve lisans mezunlarının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar da tercih sürecine dahil olacak. Kuraya katılan adaylar için ayrı kadrolar açılırken, sınav puanı olanlar için farklı kadrolar listelenecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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