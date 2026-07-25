EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!

EKPSS tercih sürecinin başlaması için adayların bekleyişi devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kadro ve kontenjan bilgileri, başvuru koşulları ile tercih işlemlerine ilişkin tüm detaylar netlik kazanacak. Adaylar, kılavuzun yayımlanmasının ardından tercih işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirecek.