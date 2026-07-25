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EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:09
EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercihleri bekleniyor!
2026 EKPSS süreci, kamu kadrolarında görev almak isteyen engelli adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın başvuru, sınav ve tercih takvimi yakından takip edilirken, adaylar sürece ilişkin duyuruları ve açıklanacak tarihleri bekliyor.