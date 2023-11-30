Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 17:21

Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Tüm Türkiye, Ekşi Sözlük'teki iğrenç olayı konuşuyor! Görko isimli bir kullanıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, pedofili bir şahsın bir bebeği istismar ettiği görüntüleri Ekşi Sözlük platformundan kendisine gönderdiğini iddia etti. Mesajları görünce büyük bir şok yaşayan Görko isimli kişi, sözlükte başlık açarak sapığın attığı iğrenç mesajları ve görüntüleri paylaştı. Sözlük yönetimi ise pedofili şahsı ifşa eden yazarı banladı. İğrenç olayın gün yüzüne çıkmasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir belli mi? İşte, olaya ilişkin detaylar…

Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

''Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir belli mi?'' soruları, Türkiye'nin gündemine oturan bebek istismarı iddiasının ardından gündeme geldi. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan "Görko" adlı bir kullanıcı, pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri Ekşisözlük'ten kendisine gönderdiğini söyledi. Sapığın attığı iğrenç mesajlar ve görüntüler karşısında şoke olan Görko, pedofili şahsı ifşa etmek isteyince sözlük yönetimi tarafından banlandı. Olayın gündeme oturmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pedofili ekşi sözlük yazarını bulmak için çalışma başlattı. Peki, Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir belli mi? İşte, detaylar…

Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

EKŞİ SÖZLÜKTE BÜYÜK SKANDAL!

Ekşi Sözlük'te iğrenç bir olay yaşandı.

''Görko" adlı bir kullanıcı, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri Ekşi Sözlük platformundan kendisine attığını söyledi.

İddiaya göre pedofili ekşi sözlük yazarı, istismar ettiği bebeğin karnına tarih yazarak çektiği kareleri Ekşi Sözlük'ten "Görko" isimli kişiye mesaj olarak gönderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Mesajları görünce şoke olan Görko isimli hesap ise 2 gün önce sözlükte başlık açtı. İğrenç olayı tek tek anlatıp mesajları ve görüntüleri paylaşarak pedofili yazarı ifşaladı.

Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bir skandala imza attı. Sapığı ifşa eden kişinin hesabını banladı. Görko isimli kullanıcı ise yaşananları X'te anlattı.

Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Günlerdir sesini duyurmaya çalıştığını belirten kullanıcı, istismarcının bu olayı yaparken bebeğin karnına günün tarihini attığını ve bu şekilde kendisiyle paylaştığını belirtti.

İstismarcının en son bugün sabah saatlerinde de kendisine fotoğraf attığını ifade eder kullanıcı, paylaşırken "Elinden bir şey gelmiyor mu?" notu da düştüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI! EKŞİ SÖZLÜK PEDOFİLİ YAZAR KİM, KULLANICI ADI NEDİR BELLİ Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

SON DAKİKA