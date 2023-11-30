Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

EKŞİ SÖZLÜKTE BÜYÜK SKANDAL!

Ekşi Sözlük'te iğrenç bir olay yaşandı.

''Görko" adlı bir kullanıcı, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri Ekşi Sözlük platformundan kendisine attığını söyledi.

İddiaya göre pedofili ekşi sözlük yazarı, istismar ettiği bebeğin karnına tarih yazarak çektiği kareleri Ekşi Sözlük'ten "Görko" isimli kişiye mesaj olarak gönderdi.