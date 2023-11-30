Ekşi Sözlük’te büyük skandal! Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir, belli oldu mu? İğrenç mesajlar ve görüntüler!

Tüm Türkiye, Ekşi Sözlük'teki iğrenç olayı konuşuyor! Görko isimli bir kullanıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, pedofili bir şahsın bir bebeği istismar ettiği görüntüleri Ekşi Sözlük platformundan kendisine gönderdiğini iddia etti. Mesajları görünce büyük bir şok yaşayan Görko isimli kişi, sözlükte başlık açarak sapığın attığı iğrenç mesajları ve görüntüleri paylaştı. Sözlük yönetimi ise pedofili şahsı ifşa eden yazarı banladı. İğrenç olayın gün yüzüne çıkmasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "bebeğin istismarı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Ekşi Sözlük Pedofili yazar kim, kullanıcı adı nedir belli mi? İşte, olaya ilişkin detaylar…