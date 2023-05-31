Giriş Tarihi: 31.05.2023 16:03
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
16:03
EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?
EKYS sınav sonuçları sorgulanıyor. 21 Mayıs Pazar günü yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları'na Yönetici Seçme Sınavı EKYS'nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Sınav sonuçları adayların doğru cevap sayısına göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, cevabı...