EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na geçtiğimiz haftalarda girmişti. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlaın doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacağı sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023.