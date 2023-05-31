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Giriş Tarihi: 31.05.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 16:03

EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?

EKYS sınav sonuçları sorgulanıyor. 21 Mayıs Pazar günü yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları'na Yönetici Seçme Sınavı EKYS'nin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Sınav sonuçları adayların doğru cevap sayısına göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, cevabı...

EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na geçtiğimiz haftalarda girmişti. Şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçlaın doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacağı sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, EKYS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023.

EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?

2023 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2023 EKYS sonuçlarının 9 Haziran tarihinde erişime açılması bekleniyor.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak.

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EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?

2023 EKYS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM takvimi ile EKYS sonuç tarihi belli oldu mu?

2023-MEB-EKYS: TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2023-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 31 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

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