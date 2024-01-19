EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:58
Ocak ayında kar yağıiı beklenirken, ülke genlinde birçok bölge henüz kar yağışı görmedi. Bu da akıllara El nino kışını getirdi! El Nino nadir olarak ortaya çıkar ve Türkiye üzerindeki etkisi ise kış mevsiminde daha belirgin olur. Bu olay Pasifik Okyanusu'nda meydana gelir ve okyanus sıcaklığının artmasıyla atmosferik basıncın değişmesi sonucunda küresel hava akımlarını etkiler. Peki, ülke genelinde kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? İşte, detaylar!