EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

EL NİNO KIŞI NASIL OLUR?

El Niño olayları yaklaşık her iki ila yedi yılda bir meydana geliyor.

Pasifik Okyanusu'nun doğu ve orta kesimlerindeki deniz suyu sıcaklığı normalden 0.5°C veya daha fazla artar. Bu da atmosferdeki basınç farklarını ve rüzgarları değiştirir. Bu değişimler, dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi etkiler.

El Nino, Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemini zayıflatması ve Balkanlar üzerindeki yüksek basınç sistemini güçlendirmesi nedeniyle uzun ve etkili bir kış mevsimi dönemine sokuyor.