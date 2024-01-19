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Haberler Fotohaber EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:58

EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

Ocak ayında kar yağıiı beklenirken, ülke genlinde birçok bölge henüz kar yağışı görmedi. Bu da akıllara El nino kışını getirdi! El Nino nadir olarak ortaya çıkar ve Türkiye üzerindeki etkisi ise kış mevsiminde daha belirgin olur. Bu olay Pasifik Okyanusu'nda meydana gelir ve okyanus sıcaklığının artmasıyla atmosferik basıncın değişmesi sonucunda küresel hava akımlarını etkiler. Peki, ülke genelinde kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? İşte, detaylar!

EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

Türkiye Doğu bölgesinde kar yağışı ile karşı karşıya gelirken, batı bölgesinde ise bazı kesimlerde henüz kar yağışı görülmedi. Bu noktada ise kar yağışı görülmeme sebebi "El Nino" kışı olarak görüldü. Peki, El Nino nedir, neden görülür, kar neden yağmıyor?

EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen bir iklim olayıdır. Bu olay, okyanus sıcaklığının artması ve atmosferik basıncın değişmesi sonucunda küresel hava akımlarını etkiler. El Nino, genellikle 2-7 yılda bir ortaya çıkar ve 9-12 ay kadar sürer. El Nino'nun Türkiye üzerindeki etkisi ise kış mevsiminde daha belirgin olur.

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EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

EL NİNO KIŞI NASIL OLUR?

El Niño olayları yaklaşık her iki ila yedi yılda bir meydana geliyor.

Pasifik Okyanusu'nun doğu ve orta kesimlerindeki deniz suyu sıcaklığı normalden 0.5°C veya daha fazla artar. Bu da atmosferdeki basınç farklarını ve rüzgarları değiştirir. Bu değişimler, dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi etkiler.

El Nino, Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemini zayıflatması ve Balkanlar üzerindeki yüksek basınç sistemini güçlendirmesi nedeniyle uzun ve etkili bir kış mevsimi dönemine sokuyor.

EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!

El Nino'ların çoğu sonbahar sonlarında veya kış aylarında zirve yaptığından, en güçlü etkilerini yılın soğuk aylarında gösterir.

El Nino kışının 2024'e kadar devam etmesi bekleniyor; uzmanlar, önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini ve gelecek yılın baharında sona ereceğini tahmin ediyor.

EL NİNO KIŞI: Kar neden yağmıyor, El Nino kışı mı yaşanıyor? Hava durumu raporu ve ayrıntıları!
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