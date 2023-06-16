Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

Son dakika elektronik seçim nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeler kullanıyor soruları yanıt aramakta. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener elektronik seçim sistemi çalışmalarının başladığını duyurdu. Ülkemizin coğrafi büyüklüğü ve kırsal nüfusun yoğunluğu sebebiyle e seçimin zorunlu olduğunu duyuran Ahmet Yener, yerel seçimlerden sonra çalışmaların başlayacağını duyurdu. Estonya modeli üzerinde durulurken, elektronik seçim sistemi 2 farklı şekilde çalışmakta. Peki, elektronik seçim sistemi kullanan ülkeler hangileri, Türkiye'de uygulanabilirliği ne? İşte elektronik seçim sistemleri ve diğer detaylar