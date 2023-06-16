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Haberler Fotohaber Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:01

Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

Son dakika elektronik seçim nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeler kullanıyor soruları yanıt aramakta. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener elektronik seçim sistemi çalışmalarının başladığını duyurdu. Ülkemizin coğrafi büyüklüğü ve kırsal nüfusun yoğunluğu sebebiyle e seçimin zorunlu olduğunu duyuran Ahmet Yener, yerel seçimlerden sonra çalışmaların başlayacağını duyurdu. Estonya modeli üzerinde durulurken, elektronik seçim sistemi 2 farklı şekilde çalışmakta. Peki, elektronik seçim sistemi kullanan ülkeler hangileri, Türkiye'de uygulanabilirliği ne? İşte elektronik seçim sistemleri ve diğer detaylar

Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor soruları yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamalarda elektronik seçim sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği hakkında konuşurken, yerel seçimlerden sonra çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Peki, elektronik seçim sistemleri nelerdir? İşte detaylar

Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

TÜRKİYE'YE ELEKTRONİK SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR!

YSK Başkanı Ahmet Yener, Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda elektronik seçim için çalışmaya başladıklarını belirtti. İşte açıklamaların tamamı:

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Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

"Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014'te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz.

Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz?"

Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

ESTONYA MODELİ KONUŞULUYOR

Yener, "Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak.

Elektronik seçim sistemi çalışmaları başladı, YSK Başkanı Yener duyurdu! Elektronik seçim sistemi nedir, hangi ülkeler kullanıyor, ne zaman gelecek?

Bu sisteme geçilmesine karar verilirse; elektronik oylama yapan ülkelerden nüfusu bizim nüfusumuza yakın ülkelerin modelinin baz alınması gerekir. 2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim. Benim bildiğim Elektronik Seçim konusunda Estonya ileri aşamada. Başka hangi ülkelerde var, araştıracağız, gidip inceleyeceğiz. Onları buraya davet edeceğiz."

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