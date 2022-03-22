Elveda Sözleri: Sevgiliye, Sevdiğin Kişiye Duygusal, Anlamlı, Ağlatan Uzun ve Kısa Elveda Mesajları ve Veda Sözleri

Bu hayatta ilklerimi yaşadığım kişiye şimdi son kez elveda sözleri kullanmak benim için ne kadar zor bilemezsin.

İlk ve son aşkım olarak kalacağın bir hayata bugünden sonra "merhaba" diyebilirsin. Unutma ki yollarımız ayrılsa da biz hep dost kalacağız.