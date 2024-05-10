EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE TARİHLERİ | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, kaç TL yatırılacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
13:22
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala "emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri 2024" gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Ramazan Bayramı'nda 3 TL emekli bayram ikramiyesi alan vatandaşlar Kurban Bayramı ikramiyesini alacağı tarihleri bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiye ne zaman sorgulamaları gündeme geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar? İşte, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ödeme tarihi hakkında bilgiler.