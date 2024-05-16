Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:41
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Sene başında yapılan yüzde 50 zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Böylece bu yıl emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Kurban Bayramı için oldukça kısa süre kalırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başlandı. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları yakın takibe alındı. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi