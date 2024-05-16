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Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan'da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:41

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan'da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Sene başında yapılan yüzde 50 zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Böylece bu yıl emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Kurban Bayramı için oldukça kısa süre kalırken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başlandı. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları yakın takibe alındı. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı için araştırılıyor. Başkan Erdoğan, sene başında ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldığını duyurmuştu. Zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Yılın ikinci dini bayramı yaklaşırken ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar başladı. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklaması ile belli olacak. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Emekli ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Buna göre, bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-15 Haziran haftası ödenmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimine göre yatırılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.

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