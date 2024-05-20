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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:37

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken SSK, Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ödemeleri için araştırmalara hız kazandırdı. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularını takip eden hak sahipleri emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C noktasında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz bayram 3 bin TL ödeme alanlar bu bayram öncesinde de aynı miktarı hesaplarında görecek. Peki; 3000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu? İşte, detaylar...

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 yılı için sorgulanıyor.

Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesi ödeme takvimi 2024: 3000 TL SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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