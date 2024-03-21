EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan yüzde 50 zam kararı sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Buna göre, bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanırken Başkan Erdoğan, hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi