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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:49

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı için belli oldu. Bu yıl ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca emekliye müjdeli haber Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan yüzde 50 zam kararı sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu. Buna göre, bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanırken Başkan Erdoğan, hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi, yapılan %50'lik zam sonrası 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' ifadelerini kullandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Emekli ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak.

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek.

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor.

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