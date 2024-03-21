EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
08:49
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı için belli oldu. Bu yıl ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca emekliye müjdeli haber Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...