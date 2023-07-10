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Haberler Fotohaber Emekli kök maaş hesaplama e-devlet ekranı: 2023 Temmuz emekli zammı ile kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:12

Emekli kök maaş hesaplama e-devlet ekranı: 2023 Temmuz emekli zammı ile kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

Emekli kök maaş hesaplama formülü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 19,77 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla iyileştirme yapılan emekli maaşı zam oranı yüzde 25'e yükseldi. Yüzde 25'lik zamda kök aylık esas olacak. Bu noktada ise kök maaş nedir, ne demek soruları gündeme geldi. Milyonlarca Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi ''Kök aylığımı nasıl öğrenirim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni zamla birlikte yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaş hesapları başladı. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama ekranı e-devlet…

Emekli kök maaş hesaplama formülü 2023 Temmuz: Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

Kök maaş nedir, ne demek soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Emekli maaşı zammı son dakika belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli zammı iyileştirme ile yüzde 25 olarak güncellendi. Akabinde ise maaş hesaplama işlemleri hız kazandı. Yüzde 25'lik zamda kök aylığın esas alınacağı belirtildi. Bu sebeple emekli kök maaş hesaplama ekranı e-devlet Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, Kök aylığımı nasıl öğrenirim? İşte, 2023 Temmuz zammı sonrası emekli kök maaş hesaplama formülü...

Emekli kök maaş hesaplama formülü 2023 Temmuz: Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Emekli kök maaş hesaplama formülü 2023 Temmuz: Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

Emekli kök maaş hesaplama formülü 2023 Temmuz: Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekli kök maaş hesaplama formülü 2023 Temmuz: Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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