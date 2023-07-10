Emekli kök maaş hesaplama e-devlet ekranı: 2023 Temmuz emekli zammı ile kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

Emekli kök maaş hesaplama formülü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 19,77 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla iyileştirme yapılan emekli maaşı zam oranı yüzde 25'e yükseldi. Yüzde 25'lik zamda kök aylık esas olacak. Bu noktada ise kök maaş nedir, ne demek soruları gündeme geldi. Milyonlarca Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi ''Kök aylığımı nasıl öğrenirim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni zamla birlikte yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaş hesapları başladı. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama ekranı e-devlet…