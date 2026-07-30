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EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:27
EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zam düzenlemesinden yararlanacak 4A, 4B ve 4C kapsamındaki milyonlarca vatandaş emekli maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu?