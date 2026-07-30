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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:27

EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zam düzenlemesinden yararlanacak 4A, 4B ve 4C kapsamındaki milyonlarca vatandaş emekli maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi belli oldu mu?

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EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

Emekli maaşlarına ilişkin zam düzenlemesinin ardından oluşan 3.552 TL'lik maaş farkı için beklenti sürüyor. Milyonlarca emekli, fark ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ederken, ödeme takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin son durum.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 zamla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıktı. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Şu ana kadar düzenleme önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sonrasında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

3.552 TL'LİK FARK NE ZAMAN YATACAK?

Fark ödemeleri için henüz tarih belli değil. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapıldı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alıyor. Zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırıldı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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