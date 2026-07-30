EMEKLİ MAAŞ FARKI 4A, 4B, 4C | 3.552 TL’lik emekli maaş farkı fark ne zaman yatacak, belli oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 zamla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıktı. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Şu ana kadar düzenleme önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sonrasında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.