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Giriş Tarihi: 31.07.2026 06:43

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete'de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşındaki artış milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle taban emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3.552 TL'lik maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi ve SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimini bekliyor. Peki, "En düşük emekli maaşı farkı ne zamana yatacak? İşte detaylar

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Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Gözler şimdi SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3.552 TL'lik zam farkının hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirlendi.Artış Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.

Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapıldı.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alıyor. Zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırıldı.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete’de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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