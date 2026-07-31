Haberler
Fotohaber
Yaşam
Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete'de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 06:43
Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2026: Resmi Gazete'de! En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşındaki artış milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle taban emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3.552 TL'lik maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihi ve SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimini bekliyor. Peki, "En düşük emekli maaşı farkı ne zamana yatacak? İşte detaylar