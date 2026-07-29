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Haberler Fotohaber Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:11

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

TÜİK tarafından 2026 Temmuz dönemine ait 6 aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından emekli zam oranları ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi netlik kazandı. Peki, "4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte hesaplara geçecek?" İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sürece yönelik detaylar...

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Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

2026 Temmuz zammının kesinleşmesinin ardından emekli maaş farkı ödemeleri milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Zamlı aylıkların yürürlüğe girmesiyle oluşan farkların hesaplara yatırılacağı tarihler merakla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, fark ödemelerinin hesaplara geçeceği günü bekliyor.

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 zamla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıktı. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Şu ana kadar düzenleme önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sonrasında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

3.552 TL'lik fark ödemeleri için henüz tarih belli değil. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor.

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

Emekli Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 Temmuz | 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

  • Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

  • Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

  • Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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