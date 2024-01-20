Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

EMEKLİYE YÜZDE 5 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı ortaya çıktı. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Bu noktada en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL seviyesini görmüş oldu.