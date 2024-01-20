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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama
Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:32

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 oranında belirlenen zam oranı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 5'lik ek zamla birlikte emekliye yüzde 42,6 oranında artış yapılmış oldu. Emekli maaşı ödemelerini ek artış olmadan enflasyon zammı ile almaya başlayan milyonlarca vatandaş emekli maaş farkı hesaplama ve zam farkı ödeme takvimi sorgulama işlemlerine başladı. Peki; SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, ayrıntılar…

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu ile ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK takvimlerinde. Duyuruları takip eden milyonlarca emekli zam farkı almak için gün sayıyor. Yüzde 5'lik ek zammın ardından artışlarını bu ay içinde alacak hak sahipleri öte yandan ne kadar emekli maaşı alacağını da e-devlet üzerinden sorguluyor. İşte, emekli maaş farkı ödemelerinde son durum!

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

EMEKLİYE YÜZDE 5 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı ortaya çıktı. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Bu noktada en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL seviyesini görmüş oldu.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ BAŞLADI!

SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? SSK - Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri sorgulama

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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