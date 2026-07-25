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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:13

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Temmuz zammının kesinleşmesinin ardından emekli maaş farkı ödemeleri milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Zamlı aylıkların yürürlüğe girmesiyle oluşan farkların hesaplara yatırılacağı tarihler netleşirken, SGK 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki ödeme takvimini duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdi fark ödemelerinin hesaplara geçeceği günü bekliyor.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Temmuz zammının ardından emekli maaş farkı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Zamlı aylıklar nedeniyle oluşan farkların hesaplara yatırılacağı tarihler merak edilirken, SGK 4C (Emekli Sandığı) emeklileri için ödeme takvimini açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, fark ödemelerinin yapılacağı tarihleri araştırıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ NETLEŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapılacak.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 Ocak-haziran dönemine ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli aylıkları, yılın ikinci yarısı için yüzde 17,76 oranında artırıldı.

Yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemeleri ise Hazine desteğiyle belirlenen en düşük maaş seviyesine tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alacak. Yüzde 17,76'lık zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ! 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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