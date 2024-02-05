Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi (4A-4B): 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 05.02.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
21:32
Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldığını duyurmuştu. Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemelerini içeren yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak aylıklarını alan milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, zam farklarını alacağı tarihi merak ediyordu. 4A-4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?