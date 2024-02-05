Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi (4A-4B): 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere emekli maaşı zam oranı Ocak-Haziran dönemi için 49,25 olarak belirlenmişti. Milyonlarca emeklinin Ocak ayı maaşları SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme günlerinde ek zamsız olarak hesaplara yatırıldı. Akabinde ise gözler emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Söz konusu düzenlemeyi içeren teklifin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ardından zam farkı ödeme günleri ile ilgili açıklama geldi. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak 2024?