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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi (4A-4B): 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 21:32

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi (4A-4B): 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldığını duyurmuştu. Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemelerini içeren yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak aylıklarını alan milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, zam farklarını alacağı tarihi merak ediyordu. 4A-4B emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Peki 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi 4A-4B: 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere emekli maaşı zam oranı Ocak-Haziran dönemi için 49,25 olarak belirlenmişti. Milyonlarca emeklinin Ocak ayı maaşları SSK ve Bağ-Kur maaş ödeme günlerinde ek zamsız olarak hesaplara yatırıldı. Akabinde ise gözler emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Söz konusu düzenlemeyi içeren teklifin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ardından zam farkı ödeme günleri ile ilgili açıklama geldi. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak 2024?

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi 4A-4B: 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

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Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi 4A-4B: 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve torba yasaya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi 4A-4B: 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri takvimi 4A-4B: 2024 SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete adımı ardından emekli ek zam ödeme takvimi belirlendi.

Buna göre

SSK emeklisi maaş farklarını 6 Şubat tarihinde,

Bağ-Kur emeklisi ise 7 Şubat tarihinde hesaplarında görecek.

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