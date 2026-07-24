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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:29

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Temmuz zammının kesinleşmesiyle birlikte emeklilerin gözü maaş farkı ödemelerine çevrildi. Enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları artırılırken, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltildi. SGK'nın açıklamasıyla Emekli Sandığı (4C) zam farkı ödeme takvimi de netleşti.Peki emekli maaşı zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme tarihleri…

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Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Temmuz ayında yapılan maaş artışının ardından emeklilerin gündeminde zam farkı ödemeleri yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları güncellenirken, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarıldı. SGK ise Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için zam farkı ödeme takvimini açıkladı.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI!

SGK'dan yapılan açıklamada "4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek" denildi.

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Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere ise Hazine desteği sağlanarak ödenecek aylık, belirlenen en düşük emekli maaşı seviyesine tamamlanacak.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alacak. Yüzde 17,76'lık zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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