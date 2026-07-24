Emekli maaşı zam farkı ödemeleri hesaplarda! 4A-4B-4C emekli maaş farkı ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Kök maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere ise Hazine desteği sağlanarak ödenecek aylık, belirlenen en düşük emekli maaşı seviyesine tamamlanacak.