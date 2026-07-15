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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:26

Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yansıtılacak artış oranları belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları, bağlı oldukları sigorta koluna göre yeniden hesaplanacak. Zamlı ödemelerin yapılacağı tarihler ile oluşan farkların hesaplara aktarılacağı takvim ise emeklilerin ödeme günlerine göre değişecek. Peki, emekli maaşları zammı ne zaman yatacak?

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Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı artış oranları belli oldu. Zamlı aylıkların ödeme tarihleri, emeklilik statüsüne ve tahsis numarasının son hanesine göre değişiklik gösterecek. Temmuz ayı ödeme takvimi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ayrı ayrı uygulanacak.

Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin zamlı temmuz maaşları 17-26 Temmuz 2026, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamına göre yapılacak.

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Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A kapsamında aylık alan SSK emeklilerinin ödeme takvimi şöyle:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
  • Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
  • Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
  • Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
  • Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
  • Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
  • Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
  • Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme tarihleri şu şekilde:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 veya 5 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 3 veya 1 olanlar: 26 Temmuz
  • Son rakamı 8, 6 veya 4 olanlar: 27 Temmuz
  • Son rakamı 2 veya 0 olanlar: 28 Temmuz
Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

Emekliler aylık bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Sisteme giriş yapıldıktan sonra emeklilik statüsüne göre "4A Emekli Aylık Bilgisi", "4B Emekli Aylık Bilgisi" veya "4C Emekli Aylık Bilgisi" hizmeti açılarak aylık tutarı ve ödeme bilgileri görüntülenebilecek.

4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

4B EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

4C EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 17,76, memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13,52 artırıldı.

Zam oranı emeklinin kök aylığına uygulanacak. Hesaplanan tutara ek ödeme eklendikten sonra aylığın kanunla belirlenen en düşük ödeme sınırının altında kalması hâlinde aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.

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