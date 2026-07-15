Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi

TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 17,76, memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13,52 artırıldı.

Zam oranı emeklinin kök aylığına uygulanacak. Hesaplanan tutara ek ödeme eklendikten sonra aylığın kanunla belirlenen en düşük ödeme sınırının altında kalması hâlinde aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.