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Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:26
Emekli maaşı zammı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SSK ve Bağ-Kur zamlı maaş ödeme takvimi
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yansıtılacak artış oranları belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları, bağlı oldukları sigorta koluna göre yeniden hesaplanacak. Zamlı ödemelerin yapılacağı tarihler ile oluşan farkların hesaplara aktarılacağı takvim ise emeklilerin ödeme günlerine göre değişecek. Peki, emekli maaşları zammı ne zaman yatacak?