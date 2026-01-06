Haberler
Fotohaber
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 OCAK | En yüksek emekli promosyon ne kadar? Garanti, Halkbank, TEB...
Giriş Tarihi: 06.01.2026 14:15
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 OCAK | En yüksek emekli promosyon ne kadar? Garanti, Halkbank, TEB...
2026 Ocak ayıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yeniden mercek altına alındı. Maaşını farklı bankalara taşıyarak ek ödeme almak isteyen emekliler, en yüksek promosyon tutarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Garanti BBVA, Halkbank, TEB ve diğer bankaların güncel emekli promosyon teklifleri karşılaştırılmaya başlandı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?