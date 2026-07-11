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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2026 TEMMUZ || En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:43
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2026 TEMMUZ || En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar?
Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankaların promosyon kampanyaları yeniden yoğun ilgi görmeye başladı. Güncellenen ödeme tutarlarını açıklayan bankalar, maaş aralıklarına göre farklı promosyon seçenekleri sunarken, emekliler en yüksek promosyon veren bankaları araştırmayı sürdürüyor.