EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2026 TEMMUZ || En yüksek emekli banka promosyonu ne kadar?

TEB

TEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.

Ek promosyondan yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

1 – 31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli bankacılığı kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Ödemelerin, maaşın bankaya yatırılmasının ardından taahhüt şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.