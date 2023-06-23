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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 08:20

Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete yapılan zam oranının ardından gözler emekli maaş zammına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı 15,26 olarak duyuruldu. Yeni asgari maaş zammı ise yüzde 34'lük artışla 11 bin 404 TL oldu. Şimdi ise gözler SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arayışında. Peki 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur Temmuz 2023 emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? 4A, 4B, 4C Emekli zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri

Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri… Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından gözler emekli maaş zammının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bunun üzerine bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak edenler, '' Emekli Sadığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağkurlular ödeme tarihleri ile zamlı tutarı sorguluyor. İşte, 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi zammı son durum

Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor | Video

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Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran

Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran

Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran

Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran

Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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