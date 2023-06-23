Emekli zammı 2023 son dakika: 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.06.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 08:20

Asgari ücrete yapılan zam oranının ardından gözler emekli maaş zammına çevrildi. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı 15,26 olarak duyuruldu. Yeni asgari maaş zammı ise yüzde 34'lük artışla 11 bin 404 TL oldu. Şimdi ise gözler SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arayışında. Peki 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur Temmuz 2023 emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? 4A, 4B, 4C Emekli zammı hesaplama ve son dakika gelişmeleri