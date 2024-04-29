Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
09:30
Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı son dakika haberleri: 2024 Temmuz zammı ile yeni yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşlar netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı eklenerek hesaplanması beklenen zam oranı son 3 veriyi bekliyor. Mayıs ayına sayılı günler kalırken SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Nisan ayı enflasyon beklentisi ile Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olarak hesaplandı. Bu hesaba göre şu an 10.000 TL olarak ödenen en düşük maaşın 12.500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki; 2024 Temmuz'da emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, son gelişmeler.