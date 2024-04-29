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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:30

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri: 2024 Temmuz zammı ile yeni yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşlar netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı eklenerek hesaplanması beklenen zam oranı son 3 veriyi bekliyor. Mayıs ayına sayılı günler kalırken SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Nisan ayı enflasyon beklentisi ile Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olarak hesaplandı. Bu hesaba göre şu an 10.000 TL olarak ödenen en düşük maaşın 12.500 TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki; 2024 Temmuz'da emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, son gelişmeler.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli zam oranı yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları ile hesaplanacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor. 3 aylık veri belli olurken Nisan ayı enflasyonu için ise bekleyiş sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL merak ediyor. Mayıs ayına sayılı günler kalırken beklenti anketi açıklandı. Buradan hareketle en az 12.500 TL rakamı gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama bilgileri.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

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Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: En az 12.500 TL rakamı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,47 olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

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