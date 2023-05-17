Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

Emekli ve memura rekor zam geleceği gündemde yer alırken son dakika haberleriyle gündemde yer alıyor. Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla ilk atılacak adımlar arasında emekli ve memur maaşları için yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili son gelişmeler…