Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Temmuz öncesi en düşük maaşta iyileştirme alan emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Refah payı hariç emekli ve memur Temmuz zammı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Emekliye zam düzenlemesinin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kademeli zam oranları ile belirlenmesi bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı tablosu son dakika haberleri