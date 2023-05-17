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Haberler Fotohaber Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:52

Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Temmuz öncesi en düşük maaşta iyileştirme alan emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Refah payı hariç emekli ve memur Temmuz zammı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek. Emekliye zam düzenlemesinin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kademeli zam oranları ile belirlenmesi bekleniyor. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı tablosu son dakika haberleri

Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

Emekli ve memura rekor zam geleceği gündemde yer alırken son dakika haberleriyle gündemde yer alıyor. Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla ilk atılacak adımlar arasında emekli ve memur maaşları için yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR ve EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Emekli zammı SON DURUM: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte zam tablosu

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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