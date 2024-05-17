EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024: 4 aylık enflasyon belli! Temmuz SSK BAĞKUR emekli zammı belli oldu mu, en düşük ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 17.05.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
13:59
Emekli zammı son dakika 2024 gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyonu verileriyle karar verilen zam ilk 4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşmeye başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz emekli zammına çevrildi. 4 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeyle göre emekli maaşları hesaplandı. Emekli zammı belli oldu mu? Peki, Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte temmuz emekli maaşı hesaplama