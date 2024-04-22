Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur maaşları 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. 6 aylık enflasyon rakamları ile kesinlik kazanacak zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Bu noktada son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Yeni maaşların enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile de artış yaşaması beklenirken gözler Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan açıklamalarında. Peki, 2024 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ne zaman açıklanacak? İşte, emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri…