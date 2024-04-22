Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
15:25
Emekli zammı son dakika haberleri 2024 Temmuz için takip ediliyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşları yüzde 49,25 artış yaşamıştı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. 2024 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak. İlk 3 verinin netleşmesiyle birlikte emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın maaşların temmuz ayında tekrar masaya yatırılacağını açıklaması sonrası Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakın takibe alındı. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak?