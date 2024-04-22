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Haberler Fotohaber Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:25

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri 2024 Temmuz için takip ediliyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşları yüzde 49,25 artış yaşamıştı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. 2024 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanacak. İlk 3 verinin netleşmesiyle birlikte emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın maaşların temmuz ayında tekrar masaya yatırılacağını açıklaması sonrası Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakın takibe alındı. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak?

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur maaşları 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. 6 aylık enflasyon rakamları ile kesinlik kazanacak zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Bu noktada son enflasyona göre SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Yeni maaşların enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile de artış yaşaması beklenirken gözler Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan açıklamalarında. Peki, 2024 Temmuz emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ne zaman açıklanacak? İşte, emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri…

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda 2024'te esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmaların yanı sıra ikinci zam için de geri sayım başladı.

Emeklilere yönelik çalışmaların artmasının beklendiği bu yılın başında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdi temmuz zammını bekliyor. Zam oranında ilk veriler belli oldu.

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Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri netleşti.

Nihai SSK, Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi.

Milyonlarca emekli ve memur içinse 3 aylık zam oranı kesinleşti. Temmuz zammı için emekli maaş tablosunun yarısı netleşti.

Emekli zammı son dakika 2024 Temmuz: Emeklinin zam oranı hesaplanıyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı, 3 Temmuz'da TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

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