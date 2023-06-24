Giriş Tarihi: 24.06.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 07:22

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammının ardından emekli zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı tutar, Temmuz-Aralık döneminde ödenecek. Temmuz ayında TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası refah payı hariç emekli zammı belli oluyor. SSK Bağkur ve Emekli Sandığı olan vatandaş ise kendi maaşı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Temmuz maaş zammı beklenirken SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. Peki emekli zammı ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak? İşte Emekli zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar