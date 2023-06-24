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Haberler Fotohaber TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 07:22

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammının ardından emekli zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı tutar, Temmuz-Aralık döneminde ödenecek. Temmuz ayında TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası refah payı hariç emekli zammı belli oluyor. SSK Bağkur ve Emekli Sandığı olan vatandaş ise kendi maaşı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Temmuz maaş zammı beklenirken SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. Peki emekli zammı ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak? İşte Emekli zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon rakamları Temmuz ayının ilk haftasında netlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Akabinde ise memur emekli zammı masada yerini aldı. Emekli Sadığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte emekli maaş zammı hesaplama ekranı ve tüm detaylar

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon oranı, Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödendi. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: 6 aylık enflasyon farkına göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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