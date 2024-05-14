Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 11:55

EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyonu verileriyle karar verilen zam ilk 4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşmeye başladı. Gözler Temmuz emekli zammına çevrildi. 4 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeyle göre emekli maaşları hesaplandı. Peki, Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte temmuz emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için temmuz ayı beklenmeye başladı. Emekli zammı son dakika haberleri takip edilirken 4A-4B ve 4C için yeni tablo yeni formül kapıda. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşının temmuz ayında gelecek zam merak ediliyor. Peki, 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NETLEŞECEK!
Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.
3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.

SON DAKİKA