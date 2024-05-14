Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
11:55
EMEKLİ ZAMMI SON GELİŞMELER 2024 | Son 4 veriyle netleşiyor! Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyonu verileriyle karar verilen zam ilk 4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşmeye başladı. Gözler Temmuz emekli zammına çevrildi. 4 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeyle göre emekli maaşları hesaplandı. Peki, Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte temmuz emekli maaşı hesaplama