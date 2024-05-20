Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:53

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olan zam için ilk 4 ayın rakamları belli oldu. Bakan Işıkhan tarafından bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden temmuz emekli zammı bekleniyor. 4 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeyle göre emekli maaşları hesaplandı. Peki, Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte temmuz emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Temmuz ayı emekli zammı için rakamlar belli olmaya başladı. Emekli zammı son dakika haberleri takip edilirken 4A-4B ve 4C için yeni tablo yeni formül kapıda. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşının temmuz ayında gelecek zam merak ediliyor. Peki, 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NETLEŞECEK!
Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

BAKAN IŞIKHAN 'EMEKLİYE REFAH PAYI' SORUSUNU YANITLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir ara zam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.
"Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" yanıtını veren Bakan Işıkhan, emekliye refah payı için de "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA 2 YENİ FORMÜL AÇIKLANDI!
İlk formül 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'luk artış oldu. Böylece 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12.539 TL'ye yükselmesi beklenebilir.
İkinci formül ise yıl sonu enflasyon beklentisi dahilinde bir artış yapılması. Yüzde 44,19'luk artışa göre hesap yapıldığında 14.419 TL arasında rakam gelmesi olası.

SON DAKİKA