Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
13:53
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Emekli zammı son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belli olan zam için ilk 4 ayın rakamları belli oldu. Bakan Işıkhan tarafından bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden temmuz emekli zammı bekleniyor. 4 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeyle göre emekli maaşları hesaplandı. Peki, Temmuzda SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte temmuz emekli maaşı hesaplama