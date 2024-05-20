EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024: “2 yeni formül, refah payı mesajı” SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

BAKAN IŞIKHAN 'EMEKLİYE REFAH PAYI' SORUSUNU YANITLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir ara zam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.

"Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" yanıtını veren Bakan Işıkhan, emekliye refah payı için de "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

