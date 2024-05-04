Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:28
Emekli zammı temmuz 2024 son dakika: Son enflasyonla hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı temmuz 2024 son dakika haberleriyle takip ediliyor. 6 aylık enflasyona göre belirlenecek zam oranı için ilk 4 veri belli oldu. Kök maaş üzerine çalışmaların yanı sıra yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışı gündemde. Enflasyon farkı sonrası SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu yenilendi. Peki; emekliye zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri...