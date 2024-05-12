Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
15:10
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni formül kapıda! SSK, Bağ-Kur Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika emekli zammı temmuz ayı maaşı gündemdeki yerini aldı. Açıklanan yeni formül sorgulanmaya başladı. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekliler için temmuz ayı zammı kapıda. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli zammı netleşmeye başladı. Şimdi gözler emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşlarının güncellenmesine çevrildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni hesaplama tablosu!