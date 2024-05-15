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Haberler Fotohaber Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 17:17

Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması!

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekliye refah payı verilecek mi merak ediliyor. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan zam oranına refah payı da eklenebiliyor. Bu sebeple emekliye refah payı verilip verilmeyeceği emekliler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili sorgulamalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması…

Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması!

Emekliye refah payı verilecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanacak. Zam oranına refah payı eklenmesi de konuşulanlar arasında. Bu sebeple Temmuz ayına kısa süre kalırken emekliye refah payı ile ilgili alınacak karar milyonlarca emekli tarafından bekleniyor. Refah payı ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? İşte, yanıtı...

Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması!

BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." yanıtını verdi.

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Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması!

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 4 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması!

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması!

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

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