Giriş Tarihi: 15.05.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
17:17
Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması!
Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Temmuz ayında emekliye refah payı verilecek mi merak ediliyor. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan zam oranına refah payı da eklenebiliyor. Bu sebeple emekliye refah payı verilip verilmeyeceği emekliler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili sorgulamalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması…