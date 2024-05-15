Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? Bakan Işıkhan’dan son dakika açıklaması!

Emekliye refah payı verilecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanacak. Zam oranına refah payı eklenmesi de konuşulanlar arasında. Bu sebeple Temmuz ayına kısa süre kalırken emekliye refah payı ile ilgili alınacak karar milyonlarca emekli tarafından bekleniyor. Refah payı ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki 2024 Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı var mı? İşte, yanıtı...