Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Bu durumda 20 bin lira alanlara 3 bin 552 TL fark yatırılacak. Bu rakamın altındaki maaşlar da yine bu maaşa tamamlanacak. Bunun için farklar bu ayın sonunda belirlenecek bir tarihte emeklilere ödenecek.