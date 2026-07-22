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Giriş Tarihi: 22.07.2026 21:49

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından düzenlenen en düşük emekli maaşı ile milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. "2026 Temmuz emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" soruları sıkça sorgulanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamalar ile süreç ön plana çıktı.

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Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Temmuz zam oranları açıklanırken, kök aylıklara yansıtılan enflasyon farkının ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Rutin maaş günlerinde mevcut taban aylık üzerinden ödemesini alan vatandaşlar, aradaki maaş farkının banka hesaplarına geçeceği günü sorguluyor. Böylece emekli maaşı farkı ödeme tarihleri ön plana çıktı.

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise kök maaşlarında yüzde 17.76 oranındaki artışı gördüler. Eğer bu artışa rağmen maaşlar 20 bin lirayı geçmiyorsa kendilerine yine 20 bin lira yatırılacak.

Meclis'te taban maaşı 23 bin 552 TL'ye çıkartan yasa teklifi kanunlaştıktan sonra ise farklar yatırılacak.

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Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

Bu durumda 20 bin lira alanlara 3 bin 552 TL fark yatırılacak. Bu rakamın altındaki maaşlar da yine bu maaşa tamamlanacak. Bunun için farklar bu ayın sonunda belirlenecek bir tarihte emeklilere ödenecek.

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

SSK EMEKLİLERİNE ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

SSK (4A) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numarasına göre 17 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlandı. Ödeme günleri şöyle:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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