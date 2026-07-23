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Haberler Fotohaber En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL'lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:48

En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL'lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete'de!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Yılın ikinci yarısı için yüzde 17,76 oranında zam alan emeklilerde, en düşük emekli maaşı da 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Düzenlemenin ardından milyonlarca emekli oluşan maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.

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En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!

En düşük emekli aylığına ilişkin artış sonrası maaş farkı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı kapsamında oluşan 3.552 TL'lik farkın ödeme tarihi için gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76 zam hesaplandı.

Bu hesaba göre en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi. Enflasyon artışına rağmen maaşı en düşük rakamın altında kalanların aylığı Hazine desteği ile tamamlanacak.

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En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Zam kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmaması nedeniyle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılıyor.

Geri kalan kısım ise söz konusu yasanın TBMM Genel Kurulu'nda onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek. Aradaki fark ise devlet tarafından karşılana 23.552 TL'ye tamamlanacak.

En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!

MAAŞLAR HESAPLARA YATMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan maaşlar hesaplara yatmaya devam ediyor. SSK emeklileri zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatmaya başladı. Bağkur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak.

En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!

İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi…

SSK maaş ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!
En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!
En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL’lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete’de!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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