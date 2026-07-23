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En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL'lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:48
En düşük emekli maaşı farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 3.552 TL'lik maaş farkı için gözler Resmi Gazete'de!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Yılın ikinci yarısı için yüzde 17,76 oranında zam alan emeklilerde, en düşük emekli maaşı da 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Düzenlemenin ardından milyonlarca emekli oluşan maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.