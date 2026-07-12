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Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 22:29

En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?

12 Temmuz 2026 tarihli Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde Oktay Kaynarca tarafından yarışmacıya yöneltilen hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır? sorusu izlerken düşündürüyor. İzleyenler de yarışmacıyla birlikte yarışıyor.

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En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?

Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır? sorusunda şıklar şöyle:

En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?

A- ÇANAKKALE

B- MUĞLA

C- ANTALYA

D- İZMİR

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En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?

DOĞRU CEVAP: C- ANTALYA

En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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