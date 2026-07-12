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En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 22:29
En fazla Mavi Bayrak ödülüne sahip şehir: Hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır?
12 Temmuz 2026 tarihli Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde Oktay Kaynarca tarafından yarışmacıya yöneltilen hangi ildeki mavi bayraklı yüzme almalarının sayısı diğerlerinden fazladır? sorusu izlerken düşündürüyor. İzleyenler de yarışmacıyla birlikte yarışıyor.