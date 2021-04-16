En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

Ağızda yuvarlanan eşsesli sözcüklerden kurulu cümlelerden oluşan sözlere tekerleme denir. Tekerlemeler, güzel zaman geçirmek, eğlenmek, konuşma yeteneğini geliştirmek için de söylenmektedir. Birçok edebi türlerde karşımıza çıkan bu sözler genellikle masallarda görülmektedir. Çocukluk döneminin unutulmayan en zor tekerlemeler ve en kolay tekerlemeler için örnekler bu başlık altında yer verdik. En güzel, kısa, uzun, kolay ve en zor tekerlemeler ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kısa, uzun, zor ve kolay oyun tekerlemeleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

EN GÜZEL, KISA, UZUN, KOLAY VE ZOR TEKERLEMELER

Tekerlemeler dendiğinde akla ilk gelen ve söylenmesi için en çok uğraş verilen örneklere bu başlık altında yer verdik. Kısa, uzun, zor ve kolay tekerlemeler ile kendinizi test etmeye başlayabilirsiniz.