En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

Tekerleme, ağızda yuvarlanan ve eşsesli kelimelerle kurulu konuşma şekline verilen isimdir. Birçok edebi türün içerisinde yer alan tekerlemeler, çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma yeteneğini geliştirmek ve eğlenmek amacıyla söylenen sözlerdir. En zor tekerlemeler ve en kolay tekerlemeler olarak geçmişten günümüze kadar gelen ve hala dillerden düşmeyen örnekleri vardır. En güzel, en zor, kolay, kısa, uzun tekerlemeler ve oyun tekerlemeleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, tekerlemeler için en güzel, kısa, uzun, zor ve kolay örnekler…