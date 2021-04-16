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Haberler FotoHaber En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

En Güzel - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun ve Örnekleri

, ağızda yuvarlanan ve eşsesli kelimelerle kurulu konuşma şekline verilen isimdir. Birçok edebi türün içerisinde yer alan , çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma yeteneğini geliştirmek ve eğlenmek amacıyla söylenen sözlerdir. ve en olarak geçmişten günümüze kadar gelen ve hala dillerden düşmeyen örnekleri vardır. En güzel, en zor, kolay, kısa, uzun tekerlemeler ve bu başlık altında yer alıyor. İşte, tekerlemeler için en güzel, kısa, uzun, zor ve kolay örnekler…

Giriş Tarihi: 16.04.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 12:28
En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

Ağızda yuvarlanan eşsesli sözcüklerden kurulu cümlelerden oluşan sözlere denir. , güzel zaman geçirmek, eğlenmek, konuşma yeteneğini geliştirmek için de söylenmektedir. Birçok edebi türlerde karşımıza çıkan bu sözler genellikle masallarda görülmektedir. Çocukluk döneminin unutulmayan ve en için örnekler bu başlık altında yer verdik. En güzel, kısa, uzun, kolay ve en ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Kısa, uzun, zor ve kolay için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

EN GÜZEL, KISA, UZUN, KOLAY VE ZOR TEKERLEMELER

Tekerlemeler dendiğinde akla ilk gelen ve söylenmesi için en çok uğraş verilen örneklere bu başlık altında yer verdik. Kısa, uzun, zor ve kolay tekerlemeler ile kendinizi test etmeye başlayabilirsiniz.

En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

TEKERLEME NEDİR?

, sözlükte ''ağızda yuvarlanan söz, eşsesli kelimelerle kurul konuşma'' olarak adlandırılır. Masalların başında, ortasında ya da sonunda kullanılan bu sözlere bilmece, öykü ve halk tiyatrosu gibi edebi türler içerisinde de rastlanır. Ölçülü ve kafiyeli olarak söylenen masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlarla da kullanılır.

Çocukluk döneminin en eğlenceli sözlü oyunlarından da birisi olan tekerlemeler, hoşça vakit geçirmek için söylenirken, konuşma kabiliyetinin gelişmesi ve diksiyonun daha iyi hale gelmesine de katkıda bulunur.

Tekerlemeler yöreye göre farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Örneğin; Doğu Anadolu'da döşeme, Güney Anadolu'da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma olarak isimlendirilir.

Türk edebiyatına baktığımızda ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanmaya başladığı belirtilmektedir.

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En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

KOLAY TEKERLEMELER

MAKAS

Makas, makas, makas,
Ali dayı, noktaya bas,
Trampetler çalınıyor,
Yüzbaşılar darılıyor,
Darılmayın yüzbaşılar,
Can yürekten ayrılmıyor.

ASKERLER

Sıra sıra fenerler,
İşte geldi askerler.
Merdivenden iniyor,
Bize para veriyor.
Yağ parası, mum parası,
Akşama kandil parası.

En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

DOKTOR

Doktor gelir tık tık tık,
Elinde ibrik,
Biz bu ilaçtan bıktık,
Tıka tıka tık.

TIRTIL

Tır-tıl tır tıl
Tır-tır tır-nak
Tır-tır tır - mık
Tır-tır ka-tır
Çatalı köfteye batır
Kıtır kıtır ı-sır

BADEM

Adem madene gitmiş.
Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende badem yemiş,
Niye bize getirmemiş.

En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

EN ZOR TEKERLEMELER

1. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

2. Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.

3. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş´in istif istiridyeleri mi, yoksa, İskilipli İspinoz işportacı İshak´ın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi, bilemiyorum.

En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

4. Sizin dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusu,
Bizim dala konmus, hallu, bellu, gabellu,kabak bas bel baykusuna,
"Sen nasil bir hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykususun", demis.
Bizim dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusu da,
Sizin dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusuna,

En Güzel Tekerlemeler - En Zor, Kolay, Kısa, Uzun Oyun Tekerlemeleri ve Tekerleme Örnekleri

5. Çatalağzı'nda Çatalcalı çatalsız, çatalcının çarpık çurpuk çalçene Çoruhluya çarptı. Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar.

6. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi´den biberli bir papara yedi.

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