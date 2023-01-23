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Haberler Fotohaber En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri
Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:00

En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En iyi animasyon filmleri ve dizileri, evinde oturup güzel ve keyifli bir seyir akşamı geçirmek isteyen kişilerin vazgeçilmez seçimlerinden olmakta. Bu sebeple animasyon filmleri sıklıkla araştırılmakta. Ayrıca fantastik animasyon filmler ve animasyon çizgi film gibi alanlarda da hem çocuklar hem de yetişkinler için pek çok seçenek bulunuyor. Günümüz teknolojisinin kolaylığı sayesinde ise disney animasyon filmleri ve Netflix animasyon filmleri gibi pek çok platform içerisinde animasyon türünde yapımlar bulunmakta. İşte detaylar...

En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En iyi animasyon filmleri ve dizileri arasında pek çok konu ve olayı işleyen işler bulunmaktadır. Gerek tarihi, gerek lokal konulu, gerek spor, gerek ise eğitici animasyon filmleri bu tür içerisinde yerini almaktadır. Tüm bu yapımların yanında, rüştünü ispat etmiş olan yapım şirketlerinin oluşturduğu animasyon dizi ve filmleri de izleyicilerin güvenini kazanarak ilgisini çekmektedir. Bu yapım şirketlerinin başında ise Pixar gelmektedir. Dilerseniz pixar animasyon film önerilerine birlikte bakalım...

En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri

En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri

Televizyon karşısında hem aile ile birlikte hem de yalnız şekilde film ve dizi izlemekten hoşlanan kişiler için en uygun türlerden olan animasyon filmleri ve dizileri en merak uyandıran içerikleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Bu sayede en iyi sayılan animasyon filmleri ve dizilerini araştıran insanlar keyifli vakitler geçirebiliyor. İşte en iyi animasyon dizi ve filmleri örnekleri;

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En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri
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İlk 10 dakikasında ağlatabilen fakat sonrasında eğlendiren bu yapımda; bütün hayatını beraber sürdürdüğü eşini kaybeden ve yalnız başına kalan Carl, evinin çevresindeki farklılığa da karşı çıkıyor. Günün birinde evini kimseye danışmadan taşımaya karar verdiği vakit, pek çok balonu evine bağlayıp uçarak dünyanın farklı yerlerini görmek için yola çıkar. Fakat hesaplamadığı sürpriz bir misafiri de kendisiyle birlikte gelir.

  • VOL-i

Uzak bir gelecekte, çöp toplayan küçük bir robot, yanlışlıkla insanlığın kaderini belirleyecek bir uzay yolculuğuna çıkar.

En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri
  • Oyuncak Hikayesi

Yeni bir uzay adamı aksiyon figürü, bir erkek çocuğun yatak odasında en iyi oyuncak olarak onun yerini aldığında, bir kovboy bebeği derinden tehdit edilir ve kıskanır.

  • Kayıp Balık Nemo

Oğlu Great Barrier Reef'te yakalanıp Sidney'e götürüldükten sonra ürkek bir palyaço balığı oğlunu eve geri getirmek için bir sıradışı bir yolculuğa çıkar.

En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri
  • Shrek

Acımasız bir lord, peri masalı yaratıklarını huysuz bir devin bataklığına sürgün eder. Ogre, topraklarını geri almak için lord adına bir prensesi kurtarması gereken bir maceraya atılır.

  • Aslan Kral

Aslan prens Simba ve babası, tahta tek başına çıkmak isteyen huysuz amcası tarafından hedef alınır.

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