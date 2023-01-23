En İyi Animasyon Filmleri ve Dizileri - Yüksek Puan Alan, Ailecek İzlenecek, Yerli, Yabancı Animasyon Filmleri ve Dizi Önerileri

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İlk 10 dakikasında ağlatabilen fakat sonrasında eğlendiren bu yapımda; bütün hayatını beraber sürdürdüğü eşini kaybeden ve yalnız başına kalan Carl, evinin çevresindeki farklılığa da karşı çıkıyor. Günün birinde evini kimseye danışmadan taşımaya karar verdiği vakit, pek çok balonu evine bağlayıp uçarak dünyanın farklı yerlerini görmek için yola çıkar. Fakat hesaplamadığı sürpriz bir misafiri de kendisiyle birlikte gelir.

VOL-i

Uzak bir gelecekte, çöp toplayan küçük bir robot, yanlışlıkla insanlığın kaderini belirleyecek bir uzay yolculuğuna çıkar.