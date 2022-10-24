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Haberler Fotohaber Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler
Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:41

Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Endişe ve kaygı için okunacak dua, özellikle hayatlarında durmadan endişe ile yaşayan kişilerin merak ettiği dualardandır. Kaygı gideren duaları bilmek bizi daha rahat ve mutlu hissettireceği için de öğrenmeliyiz. Hayatımızı endişe ve kaygının hakim olduğu şekilde geçirmek oldukça zor olduğu için hepimizin endişe ve kaygıdan kurtulmak için okunacak dualara ihtiyacı vardır. Eğer siz de takıntı için okunacak Esmaül Hüsnalar ve zikirleri merak ediyor, takıntı için dua arıyorsanız bu yazımız tam size göre.

Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Endişe ve kaygı için okunacak dualar Peygamber Efendimizin okuduğu ve etkili olan dualar şeklinde de karşımıza çıkar. Hayatımızın yolunda ilerlemesi için öncelikle endişe ve kaygılarımızdan hatta takıntılarımızdan kurtulmamız gerekir. Hem endişe ve kaygıdan kurtulmak için okunacak duaları hem de takıntı için okunacak Esmaül Hüsnaları öğrenmek için yazımızın detaylarına göz atmanız yeterli olacaktır. Kaygı gideren dualar içinde size en iyi geleni bulmanız ve takıntı için duaları öğrenmeniz için buyurun detaylara geçelim.

Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua

Endişe ve kaygılar, evham ya da sıkıntı olarak da karşımıza çıkan anlamlara gelen ruhsal durumlardır. Herhangi bir iş yaparken kendimizi durmadan endişe ya da kaygı hissetmek günlük hayatımızda bize zarar veren ve ruhumuza iyi gelmeyen durumlardır. Kaygı gideren dua ya da endişe ve kaygı için okunacak dualar böyle hissettiğimizde imdadımıza yetişen ve bizi iyi hissettiren dualardandır. Endişe ve kaygıdan kurtulmak için okunacak dua ve anlamını sizin için liste halinde hazırladık;

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Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Endişe ve Kaygı İçin İnşirah Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'na 'anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa'na leke zikreke. Feinne me'al'usri yüsren. İnne me'al'usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve bu şekilde sana eziyet veren yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul.

Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Takıntı İçin Okunacak Dualar

Takıntılı olmak da hayatımızın içinde bulunan diğer bir ruhsal kaygı bozukluğudur. Çevremizde çoğu kişi bu durum ile mücadele etmektedir. Takıntı ve vesvese durumlarında okunacak dualar Nas, Felak ve Ayetel Kürsidir. Bu duaları her gün 7'şer defa okumanız gerekmektedir. İşte takıntılı anlarda kişinin okuyup rahatlayabileceği dualar ve anlamları;

Nas Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Kul e'ûżu birabbinnâs.Melikinnâs.İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

Felak Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Kul e'ûzü bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-'ukad.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah'a) sığınırım.

Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Ayetel Kürsi

Bismillahirrahmanirrahim, Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûm, lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi'ssemâvâti ve mâ fi'l-ard, men-ze'l-lezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey'in min'ılmihî illâ bimâ şâe, vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve'laliyyü'l-azîm.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Allah, O Allah'tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez. O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.

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