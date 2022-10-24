Endişe ve Kaygı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Endişe, Takıntı ve Kaygı İçin Dua ve Zikirler

Takıntı İçin Okunacak Dualar

Takıntılı olmak da hayatımızın içinde bulunan diğer bir ruhsal kaygı bozukluğudur. Çevremizde çoğu kişi bu durum ile mücadele etmektedir. Takıntı ve vesvese durumlarında okunacak dualar Nas, Felak ve Ayetel Kürsidir. Bu duaları her gün 7'şer defa okumanız gerekmektedir. İşte takıntılı anlarda kişinin okuyup rahatlayabileceği dualar ve anlamları;

Nas Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Kul e'ûżu birabbinnâs.Melikinnâs.İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

Felak Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Kul e'ûzü bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-'ukad.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allah'a) sığınırım.