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Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'te
Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:28
Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'te
2026 Temmuz enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Milyonlarca memur, emekli ve ev sahibinin merakla beklediği veriler için geri sayım başladı. Peki, Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından ilan edilecek TÜFE rakamları, Ağustos ayı kira artış tavanı ile piyasaların yönünü doğrudan belirleyecek.