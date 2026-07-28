Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’te

TÜİK'in takvimine göre Temmuz ayı TÜFE verileri, gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının odaklandığı bu kritik veri, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri ve faiz kararları açısından hayati bir gösterge sunarken, finans piyasalarında da hareketliliği artıracak.