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Haberler Fotohaber Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'te
Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:28

Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'te

2026 Temmuz enflasyon oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Milyonlarca memur, emekli ve ev sahibinin merakla beklediği veriler için geri sayım başladı. Peki, Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından ilan edilecek TÜFE rakamları, Ağustos ayı kira artış tavanı ile piyasaların yönünü doğrudan belirleyecek.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’te

TÜİK'in takvimine göre Temmuz ayı TÜFE verileri, gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının odaklandığı bu kritik veri, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri ve faiz kararları açısından hayati bir gösterge sunarken, finans piyasalarında da hareketliliği artıracak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’te

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verilerini bir sonraki ayın 3'üncü gününde resmi internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, yaz aylarındaki fiyat hareketliliklerini ve hizmet sektöründeki son durumu net olarak ortaya koyacak.

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Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’te

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ? PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2026 Piyasa Katılımcıları Anketine göre, finansal ve reel sektör temsilcilerinin yıl sonu TÜFE beklentisi %29,21 seviyesinde şekillendi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’te

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL ETKİLENECEK?

Konut ve iş yeri kiralarında tavan zam oranını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, TÜİK'in Temmuz enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Ağustos 2026 süresince yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış oranı tavanı, 3 Ağustos saat 10.00 itibarıyla resmiyet kazanacak. Hem mülk sahipleri hem de kiracılar için bu oran üst sınır niteliği taşıyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2026 Temmuz ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’te
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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