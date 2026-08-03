Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 2026 Temmuz ayında fiyat değişimlerinin nasıl bir seyir izlediğini gösterecek olan veriler; piyasalar, ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Böylece ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alan oranın açıklanma bilgileri paylaşıldı.