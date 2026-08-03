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Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:16

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK'te!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay merakla beklenen tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri için gözler yeni açıklamaya çevrildi. Temmuz ayı enflasyon rakamları; kira artış oranını doğrudan etkilemesinin yanı sıra genel ekonomik beklentiler açısından da kritik önem taşıyor. Peki, "2026 Temmuz ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve piyasa beklentileri ne yönde?" İşte resmi veri takvimi ve detaylar...

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Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 2026 Temmuz ayında fiyat değişimlerinin nasıl bir seyir izlediğini gösterecek olan veriler; piyasalar, ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Böylece ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alan oranın açıklanma bilgileri paylaşıldı.

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

TÜİK İLE 2026 TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verilerini bir sonraki ayın 3'üncü gününde resmi internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Bu durumda Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacaktır. Verilerle birlikte aylık ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları da kamuoyuyla paylaşılacak.

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Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

2026 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda ortalama yüzde 1,82 artması öngörülüyor. Ankette ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 aralığında yer aldı.

Ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde, haziran ayında yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 29,55 olarak hesaplandı.

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,8 artmıştı. Aynı dönemde yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 28,09 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL ETKİLENECEK?

Konut ve iş yeri kiralarında tavan zam oranını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, TÜİK'in Temmuz enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Ağustos 2026 süresince yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış oranı tavanı, 3 Ağustos saat 10.00 itibarıyla resmiyet kazanacak. Hem mülk sahipleri hem de kiracılar için bu oran üst sınır niteliği taşıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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