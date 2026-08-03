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Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK'te!
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:16
Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK'te!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay merakla beklenen tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri için gözler yeni açıklamaya çevrildi. Temmuz ayı enflasyon rakamları; kira artış oranını doğrudan etkilemesinin yanı sıra genel ekonomik beklentiler açısından da kritik önem taşıyor. Peki, "2026 Temmuz ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve piyasa beklentileri ne yönde?" İşte resmi veri takvimi ve detaylar...