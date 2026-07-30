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Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 14:28
Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından açıklanacak olan 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasa beklentilerini, kira artış oranlarını ve memur ile emeklilerin zam hesaplamalarında belirleyici olacak 7. ayın TÜFE rakamları için gözler, resmi tarihe çevrildi. Peki, "2026 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...