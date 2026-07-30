Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alan 2026 Temmuz ayı enflasyon verileri; yalnızca piyasalardaki fiyat dengesini değil, doğrudan milyonlarca vatandaşın ekonomik verilerini ilgilendiriyor. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi olması sebebiyle Temmuz ayı TÜFE rakamı; iş yeri ve konut kira artış tavan oranlarının yanı sıra, memur ve emekli zam oranı için de büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler için Ağustos ayının ilk haftası öne çıktı.