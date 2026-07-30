Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 14:28

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasa beklentilerini, kira artış oranlarını ve memur ile emeklilerin zam hesaplamalarında belirleyici olacak 7. ayın TÜFE rakamları için gözler, resmi tarihe çevrildi. Peki, "2026 Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

  • ABONE OL
Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alan 2026 Temmuz ayı enflasyon verileri; yalnızca piyasalardaki fiyat dengesini değil, doğrudan milyonlarca vatandaşın ekonomik verilerini ilgilendiriyor. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi olması sebebiyle Temmuz ayı TÜFE rakamı; iş yeri ve konut kira artış tavan oranlarının yanı sıra, memur ve emekli zam oranı için de büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler için Ağustos ayının ilk haftası öne çıktı.

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

2026 TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın enflasyon verilerini bir sonraki ayın 3'üncü gününde resmi internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Bu durumda Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2026 Piyasa Katılımcıları Anketine göre, finansal ve reel sektör temsilcilerinin yıl sonu TÜFE beklentisi %29,21 seviyesinde şekillendi.

Enflasyon Oranı Temmuz 2026 | TÜİK ile Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL ETKİLENECEK?

Konut ve iş yeri kiralarında tavan zam oranını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, TÜİK'in Temmuz enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Ağustos 2026 süresince yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal artış oranı tavanı, 3 Ağustos saat 10.00 itibarıyla resmiyet kazanacak. Hem mülk sahipleri hem de kiracılar için bu oran üst sınır niteliği taşıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA