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Haberler Fotohaber Engin Dinç kimdir? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi ve kariyeri
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:05

Engin Dinç kimdir? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi ve kariyeri

Resmi Gazete'nin 2 Ağustos tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayımlanan atama kararına göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine Engin Dinç atandı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında Engin Dinç kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç biyografisi ve tüm detaylar.

Engin Dinç kimdir? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi ve kariyeri

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Deniz, Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararı sonrasında Engin Dinç kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışıyor.

ENGİN DİNÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç biyografisi ve tüm detaylar şöyle;

Engin Dinç kimdir? Yeni Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi ve kariyeri

1966 Yılında Rize ili Kalkandere ilçesinde doğmuştur. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır.

İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

KAYNAK: Konya İl Emniyet Müdürlüğü

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